Курс валют в банках
- По состоянию на утро 12 марта, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (+10 копеек против 11 марта) и продажа по 41,80 гривны (+15 копеек).
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- Покупка евро происходит по 44,80 гривны (+40 копеек), а продажа по 45,47 гривны (+28 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,58 гривны (+9 копеек), а продать по 41,63 гривны (+18 копеек).
- Покупка евро по 45,01 гривны (+23 копейки), а продажа по 45,23 гривны (+31 копейка).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 41,06 гривны (+1 копейка), а продают по 41,61 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,73 гривны (-2 копейки), а продают по 45,50 гривны (+9 копеек).
Что прогнозируют эксперты по курсу на март
Для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что среди факторов, которые будут иметь влияние на рынок, являются как закупка газа в хранилища и импорта электроэнергии, так и подготовка к посевной. Кроме того, есть определенная неопределенность относительно переговорного процесса.
По прогнозам Шевчишина, этом месяце диапазон курса доллара достигнет 42 – 43 гривен за валюту.
В бюджете на 2025 год курс на уровне 45 гривен остается.
Дело в том, что если заложенный курс в бюджет будет ниже, чем 45 гривен, то Украина будет недополучать средства от внешних операций.