Курс валют в банках

По состоянию на утро 11 марта, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (+4 копейки против 10 марта) и продажа по 41,65 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро происходит по 44,40 гривны (+10 копеек), а продажа по 45,19 гривны (+19 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,49 гривны (+9 копеек), а продать по 41,45 гривны (+5 копеек).

(+9 копеек), а продать по (+5 копеек). Покупка евро по 44,78 гривны (+24 копейки), а продажа по 44,92 гривны (+19 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,23 гривны (+31 копейка), а продают по 41,55 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(+31 копейка), а продают по (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,76 гривны (+18 копеек), а продают по 45,08 гривны (+8 копеек).

Какой курс доллара прогнозируют на март

Как рассказал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, факторы, которые будут влиять на валютный рынок в марте, – это закупка газа в хранилища и импорта электроэнергии, подготовка к посевной, остается неопределенность с политическим переговорным процессом и тому подобное.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик На март считаю, что мы вернемся к курсу 42 – 43 гривны за валюту.

Шевчишин добавляет, что несмотря на то, что Украина имеет сейчас достаточно внешней помощи, в бюджете на 2025 год курс на уровне 45 гривен остается. Если курс будет ниже, то Украина недополучает средства от внешних экономических операций.