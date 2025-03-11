Курс валют у банках
- Станом на ранок 11 березня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (+4 копійки проти 10 березня) та продаж по 41,65 гривні (+5 копійок).
Дивіться також Тиск на ЄЦБ зростає, а опір слабшає: чи чекати Україні на конфіскацію російських активів
- Купівля євро відбувається по 44,40 гривні (+10 копійок), а продаж по 45,19 гривні (+19 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,49 гривні (+9 копійок), а продати по 41,45 гривні (+5 копійок).
- Купівля євро по 44,78 гривні (+24 копійки), а продаж по 44,92 гривні (+19 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують в середньому по: 41,23 гривні (+31 копійка), а продають по 41,55 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 44,76 гривні (+18 копійок), а продають по 45,08 гривні (+8 копійок).
Який курс долара прогнозують на березень
Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, чинники, які впливатимуть на валютний ринок у березні, – це закупівля газу до сховищ та імпорту електроенергії, підготовка до посівної, залишається невизначеність з політичним переговорним процесом тощо.
На березень вважаю, що ми повернемося до курсу 42 – 43 гривні за валюту.
Шевчишин додає, що попри те, що Україна має зараз достатньо зовнішньої допомоги, у бюджеті на 2025 рік курс на рівні 45 гривень залишається. Якщо курс буде нижчий, то Україна недоотримує кошти від зовнішніх економічних операцій.