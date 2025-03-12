Курс валют у банках

Станом на ранок 12 березня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (+10 копійок проти 11 березня) та продаж по 41,80 гривні (+15 копійок).

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Купівля євро відбувається по 44,80 гривні (+40 копійок), а продаж по 45,47 гривні (+28 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,58 гривні (+9 копійок), а продати по 41,63 гривні (+18 копійок).

(+9 копійок), а продати по (+18 копійок). Купівля євро по 45,01 гривні (+23 копійки), а продаж по 45,23 гривні (+31 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 41,06 гривні (+1 копійка), а продають по 41,61 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продають по (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 44,73 гривні (-2 копійки), а продають по 45,50 гривні (+9 копійок).

Що прогнозують експерти щодо курсу на березень

Для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що серед чинників, які матимуть вплив на ринок, є як закупівля газу до сховищ та імпорту електроенергії, так і підготовка до посівної. Крім того, є певна невизначеність стосовно переговорного процесу.

За прогнозами Шевчишина, цього місяця діапазон курсу долара сягне 42 – 43 гривень за валюту.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик У бюджеті на 2025 рік курс на рівні 45 гривень залишається.

Річ у тім, що якщо закладений курс у бюджет буде нижчим, аніж 45 гривень, то Україна недоотримуватиме кошти від зовнішніх операцій.