Курс валют в банках

По состоянию на утро 28 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,20 гривны (без изменений по сравнению с 27 февраля), а продажа – 38,70 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,45 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 42,15 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,55 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,65 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 41,90 гривны (-5 копеек), а продают за 42,10 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 27 февраля, в обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,33 гривны (+11 копеек), а продажа – 38,77 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+11 копеек), а продажа – (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,83 гривны (+19 копеек), а продажа – 42,28 гривны (+14 копеек).

Что будет с курсом в марте

Как рассказал экономист Олег Пендзин, весной курс доллара будет зависеть от финансовой помощи, которую может выделить США.

Напоминаем, правительство США до сих пор не приняло решение о выделении Украине 60 миллиардов долларов финансовой помощи.

Пендзин говорит, что если помощь не поступит, тогда курс гривны в Украине будет слабеть. И такая ситуация даже может повлиять на социальные расходы.

Олег Пендзин Экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Если мы с вами увидим, что американцы денег не дадут, то Украина будет аккумулировать очень много дополнительных ресурсов для финансирования закупки вооружения. Наверное, будут сокращаться какие-то социальные расходы, чтобы выделить дополнительные деньги.

В то же время если деньги от США будут выделены, тогда изменений по курсу не стоит ожидать.

Важно! Пендзин прогнозирует, что курс при таких обстоятельствах будет держаться на том уровне, что и в феврале – 38 – 39 гривен за доллар.