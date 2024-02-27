Как снять наличные с Monobank

Максимальная сумма, которую можно снять из банка за день, составляет 100 тысяч гривен - такое правило действует с первого дня войны. Впрочем, такое ограничение можно обойти, распределив средства на несколько счетов.

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По Monobank, то средства с карточек можно снимать несколькими способами. В частности, в Универсал Банке, А-Банка или Укргазбанка, а также в терминалах, например City24. Комиссия за такую операцию составит 0.9% от суммы для собственных средств и 4% для кредитных.

Обратите внимание! Если снимать наличные, например, через банки-партнеры, он может составлять менее 100 тысяч. Например, в кассе Универсал Банка за одно снятие можно получить не более 20 тысяч гривен.

Где заказать наличные деньги

Заказывать наличные в кассе тоже надо через банки-партнеры: Универсал Банка, А-Банка или Укргазбанка. В таком случае комиссии за снятие не будет. Зато в Приватбанке, к примеру, комиссия за снятие наличных с карты чужого банка составляет 3%. Кроме этого, клиенты других банков не смогут в нем заранее заказать наличные.

Для заказа наличных рекомендуется подавать заявку за два-три дня до желаемой даты получения наличных денег. Предварительный заказ наличных возможен при достижении следующих сумм:

В "Универсал банке" – от 100 тысяч гривен и от 1 000 долларов или евро;

В А-банке – от 10 тысяч гривен и от 100 долларов или евро;

В Укргазбанке – от 10 тысяч гривен и от 100 долларов.

Интересно! Лимит на снятие наличных с карты monobank разделен на "черную" (кредитную) и "белую" (дебетовую) карты, позволяя снимать до 100 тысяч гривен с каждой за день. В банкоматах в Украине обычно отсутствует комиссия за снятие наличных, но важно проверять информацию на экране перед операцией.