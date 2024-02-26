Сколько валюты ввезли и вывезли банки в январе

При этом отмечается, что банки ввезли за январь – 1,623 миллиарда долларов и евро на 235 миллионов долларов в эквиваленте.

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Также согласно данным НБУ, за январь из Украины вывезли валюты на – 69 миллионов долларов.

Какой спрос на иностранную валюту

В январе 2024 года население Украины приобрело в банках валюты на сумму – 1,103 миллиарда долларов, что стало рекордным объемом за последние 11 лет.

Напомним! Иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев.

НБУ также отметил об увеличении объема наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 миллиарда долларов. Эта сумма включает наличную валюту, которой владеет как население, так и бизнес.

Какие валютные прогнозы на март

В то же время по словам Анны Золотько, в конце февраля и в начале марта можно ожидать оживления предложения валюты, преимущественно со стороны агропроизводителей, которые нуждаются в свободной гривневой ликвидности для проведения весеннего посева.

Если ситуация с безопасностью улучшится, можно ожидать и ослабления спроса на валюту со стороны населения. В то же время, следует ожидать усиления валютного спроса со стороны импортеров, хотя этот фактор также в значительной степени зависит от общей оценки ситуации обществом, поскольку именно она больше всего давит на потребительский спрос,

– отметила эксперт.

По словам эксперта Тараса Лесового, долгожданная макрофинансовая помощь может предоставить регулятору больше гибкости. Однако, как отмечает эксперт, цель заключается в обеспечении устойчивого соотношения между "спросом" и "предложением" на длительный период, поскольку это является ключевым фактором для стабильности валютного рынка.

Поэтому, по словам эксперта Сергея Кучерявого, курс валюты будет зависеть от: