Курс валют в банках

По состоянию на утро 27 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,20 гривны (+5 копеек против 26 февраля), а продажа – 38,70 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 41,40 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 42,10 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,60 гривны (+12 копеек), а продажа – 38,70 гривны (+10 копеек).

(+12 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают по 41,95 гривны (+10 копеек), а продают за 42,15 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,33 гривны (+11 копеек), а продажа – 38,77 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+11 копеек), а продажа – (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,83 гривны (+19 копеек), а продажа – 42,28 гривны (+14 копеек).

Стоимость доллара на этой неделе

Как рассказала Анна Золотько 24 Каналу, курс американской валюты на этой неделе будет двигаться разнонаправленно. Банкир добавила, что это будет происходить во всех сегментах валютного рынка.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В конце месяца бизнес потребует дополнительной гривневой ликвидности для уплаты налогов и зарплат украинцам. Поэтому до середины недели следует ожидать умеренного укрепления гривны.

Впрочем, ближе к пятнице, прогнозирует Золотько, у украинцев станет больше ресурсов для приобретения иностранной валюты. Это может привести к обратному курсовому движению.

Важно! Наличный курс доллара на этой неделе составит – 38,30 – 38,90 гривны.

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