Курс валют у банках

Станом на ранок 27 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,20 гривні (+5 копійок проти 26 лютого), а продаж – 38,70 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,40 гривні (+5 копійок), а продаж – в середньому за 42,10 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,60 гривні (+12 копійок), а продаж – 38,70 гривні (+10 копійок).

(+12 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують за 41,95 гривні (+10 копійок), а продають за 42,15 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,33 гривні (+11 копійок), а продаж – 38,77 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(+11 копійок), а продаж – (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,83 гривні (+19 копійок), а продаж – 42,28 гривні (+14 копійок).

Вартість долара цього тижня

Як розповіла Анна Золотько 24 Каналу, курс американської валюти цього тижня рухатиметься різноспрямовано. Банкірка додала, що це відбуватиметься в усіх сегментах валютного ринку.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Наприкінці місяця бізнес потребуватиме додаткової гривневої ліквідності для сплати податків та зарплат українцям. Відтак до середини тижня слід очікувати на помірне зміцнення гривні.

Втім ближче до п’ятниці, прогнозує Золотько, в українців побільшає ресурсів для придбання іноземної валюти. Це може призвести до зворотного курсового руху.

Важливо! Готівковий курс долара цього тижня становитиме – 38,30 – 38,90 гривні.

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