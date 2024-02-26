Курс валют у банках

Станом на ранок 26 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,15 гривні (-20 копійок проти 23 лютого), а продаж – 38,70 гривні (-15 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,35 гривні (-15 копійок), а продаж – в середньому за 42,05 гривні (-13 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,48 гривні (без змін), а продаж – 38,60 гривні (-2 копійки).

(без змін), а продаж – (-2 копійки). Євро купують за 41,85 гривні (+5 копійок), а продають за 42,05 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,98 гривні (-20 копійок), а продаж – 38,59 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продаж – (-3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,40 гривні (-38 копійок), а продаж – 42,19 гривні (+5 копійок).

Який курс буде у березні

Як повідомив 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на міжбанку триває режим керованої гнучкості. Це насамперед для того, щоб створити рівновагу на ринку в умовах частих, але несуттєвих курсових змін.

Відтак, курс банків буде зорієнтований на показники міжбанку, як і курсоутворення в обмінниках. Втім у курсах будуть взяті до уваги ризики на випадок кризових моментів на ринку та поточна реакція на рівень попиту.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Якщо курси купівлі валюти в комбанках та обмінних пунктах майже збігаються – різниця інколи складає 0,10 – 0,20 гривні, – то курси продажу регулюються саме попитом, і тут обмінники можуть суттєво збільшувати різницю між курсами купівлі та продажу: за логікою минулих місяців вона може сягати 1 гривні.

У березні очікується, за словами Лєсового, що долар становитиме 38 – 40 гривень на міжбанку та 38,25 – 40,50 гривні на готівковому ринку, а євро – 41 – 43 гривні на міжбанку та 41,50 – 43,50 гривні на готівковому ринку.

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