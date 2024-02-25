Чого чекати від валютних депозитів на початку березня

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що, як і тижнем раніше, серед валютних депозитів спостерігатиметься відносний спокій. Кількість нових вкладів зростатиме дуже повільно, проте глобального відтоку клієнтів теж чекати не варто.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Натомість ставки за валютними депозитами залишатимуться майже без змін: так вклади в доларах терміном на 1 рік можуть дати прибуток до 1,8% річних, а в євро – до 1,5 – 1,6% річних з вектором до подальшого, але незначного зниження ставок.

Також очікується, що протягом 2 – 3 місяців, прибуток за валютними вкладами у доларах досягне 1,6% річних, а в євро – впаде до 1,2 – 1,4% річних.

Нова тенденція на ринку

Також експерт повідомив, що на початку лютого деякі банки вдалися до збільшення ставок. Це може сигналізувати про новий тренд у березні – конкурентну боротьбу за вклади клієнтів.

Посилення конкурентної боротьби між фінустановами за нових клієнтів може супроводжуватися появою на ринку нових депозитних продуктів, незначне покращення депозитних умов в чинних депозитних програмах або ж короткотерміновими акційними "весняними", "Великодними" програмами,

– сказав Замотаєв.

Ставки за гривневими вкладами теж залишатимуться на колишньому рівні.

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