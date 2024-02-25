Чего ждать от валютных депозитов в начале марта

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что, как и неделей ранее, среди валютных депозитов будет наблюдаться относительное спокойствие. Количество новых вкладов будет расти очень медленно, однако глобального оттока клиентов тоже ждать не стоит.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Зато ставки по валютным депозитам будут оставаться почти без изменений: так вклады в долларах сроком на 1 год могут дать прибыль до 1,8% годовых, а в евро – до 1,5 – 1,6% годовых с вектором к дальнейшему, но незначительному снижению ставок.

Также ожидается, что в течение 2 – 3 месяцев, прибыль по валютным вкладам в долларах достигнет 1,6% годовых, а в евро – упадет до 1,2 – 1,4% годовых.

Новая тенденция на рынке

Также эксперт сообщил, что в начале февраля некоторые банки прибегли к увеличению ставок. Это может сигнализировать о новом тренде в марте – конкурентную борьбу за вклады клиентов.

Усиление конкурентной борьбы между финучреждениями за новых клиентов может сопровождаться появлением на рынке новых депозитных продуктов, незначительное улучшение депозитных условий в действующих депозитных программах или же краткосрочными акционными "весенними", "Пасхальными" программами,

– сказал Замотаев.

Ставки по гривневым вкладам тоже будут оставаться на прежнем уровне.

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