Закупка боеприпасов для Украины

Инициатором последнего мероприятия по закупке боеприпасов за пределами ЕС выступает Чехия. Это сделано для компенсации промедления в предоставлении помощи со стороны США и из-за задержек в европейском производстве.

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По словам официальных лиц, Чехии нужны европейские партнеры, чтобы помочь привлечь 1,5 миллиарда долларов на закупку боеприпасов. Этот процесс начался с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Напомним! Украинские военные испытывают нехватку артиллерийских снарядов, что имеет прямое влияние на ситуацию на передовой.

Поэтому, Прага решила взять на себя инициативу, пока другие европейские столицы спорят о продлении основного механизма военной поддержки Украины со стороны ЕС. Сообщается, будто некоторые члены ЕС уже сделали свой вклад.

Чехи выполнили всю работу, но им нужны деньги от других,

– сказал человек, осведомленный об этой инициативе.

Почему послы ЕС не смогли достичь договоренности

Представители Европейского Союза не достигли согласия по закупке боеприпасов за пределами блока во время встречи в Брюсселе. Их целью стало согласование правил новых инвестиций до саммита лидеров ЕС, который запланирован на 21 марта 2024 года.

Итак, Германия настаивает на уменьшении ее условного взноса в размере примерно 1,25 миллиарда евро. Это необходимо для отражения значительной двусторонней военной помощи Украине, которая в этом году составит 7 миллиардов евро.

Для Украины очень важно, чтобы военная помощь поступала без бюрократических задержек. Двусторонняя поддержка является очень быстрой и эффективной – ее следует рассматривать как эквивалентный вклад в Европейский фонд мира,

– отметил посол Германии в ЕС Михаэль Клаус.

А Франция и Греция, свою очередь, настаивают на том, что расширенный Европейский фонд оборонного сотрудничества должен закупать оружие и боеприпасы только у производителей ЕС и Норвегии. Это не позволит фонду финансировать чешский план или закупку боеприпасов из США.