Что решили в Новой Зеландии

Украина получит пакет помощи от Новой Зеландии. Общая его стоимость 16,8 миллиона долларов.

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Война нанесла ужасный человеческий ущерб, нанесла огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Вот почему Новая Зеландия продолжает поддерживать Украину,

– сообщает новозеландское правительство

Стоит заметить, что Новая Зеландия помогает Украине с начала полномасштабного вторжения. За это время украинское государство получило более 62 миллиона долларов на оборону и поддержку.

Что входит в пакет помощи

Новозеландская министр Джудит Коллинз отметила, что денежная помощь для Украины будет предоставляться и в дальнейшем. Также она отметила военную поддержку, которую получит украинская армия.

Джудит Коллинз Министр обороны Новой Зеландии Правительство с радостью сообщает, что развертывание квалифицированных Сил обороны Новой Зеландии (NZDF) для поддержки Украины будет продлен до июня 2025 года. До 97 военнослужащих NZDF будут продолжать обучать украинских солдат, обеспечивать разведку, связь и материально-техническую поддержку

В пакет помощи также включены следующие пункты:

4 миллиона долларов получит Международный фонд для Украины под руководством Великобритании, средства должны быть потрачены на закупку оружия и боеприпасов;

4,3 миллиона долларов – гуманитарная помощь внутренним и внешним украинским переселенцам;

1,9 миллиона долларов – Трастовый фонд Всемирного банка для восстановления Украины.

Обратите внимание! Внешним перемещением украинца считается выезд за границу, внутренним – в пределах Украины.