Что будет с гривневыми депозитами

Средняя доходность по гривневым вкладам будут стабильно находиться на уровне – 3 – 6 месяца до 13,5% годовых, а от 9 месяцев до 1 года – 12,5 – 13% годовых.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Стабильность по гривневым вкладам обусловлена главным образом устойчивой ставкой по 3-месячным депозитам (это 19%), а также достаточно низким уровнем инфляции, который по итогам января-февраля вряд ли превысит 1%. Согласно ожиданиям на ближайшие 1 – 2 месяца ставка по депсертификатам останется без изменений и соответственно депозитные ставки существенно не изменятся.

Еще в начале февраля некоторые банки прибегли к увеличению ставок, что может сигнализировать о новом тренде в марте – конкурентную борьбу за вклады клиентов.

Усиление конкурентной борьбы между финучреждениями за новых клиентов может сопровождаться появлением на рынке новых депозитных продуктов, незначительное улучшение депозитных условий в действующих депозитных программах или краткосрочными акционными "весенними", "Пасхальными" программами,

– сказал он.

Как изменятся валютные предложения

Среди валютных депозитов и в дальнейшем будет наблюдаться определенный "штиль". Количество новых вкладов будет расти минимально, но и глобального оттока клиентов не будет наблюдаться.

Зато ставки по валютным депозитам будут оставаться почти без изменений: так вклады в долларах сроком на 1 год могут дать прибыль до 1,8% годовых, а в евро – до 1,5 – 1,6% годовых с вектором к дальнейшему, но незначительного снижения ставок,

– пояснил Замотаев.

В перспективе 2 – 3 месяцев прибыль по вкладам в долларах может приблизиться к 1,6% годовых, а в евро опустится до 1,2 – 1,4% годовых.

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