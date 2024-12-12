Какой курс евро в Украине 12 декабря
12 декабря наличный курс установлен такой: покупка происходит за 44,15 гривны за евро, продажа – 44,30 гривны за евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".
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В то же время средний курс валют в банках такой:
- покупка происходит в среднем по 43,70 гривны за евро;
- продажа – 44,29 гривны за евро.
В обменниках средний курс такой:
- покупка – 44,15 гривны за евро;
- продажа – 44,30 гривны за евро.
Обратите внимание! Курс НБУ, по состоянию на 12 декабря, установлен на уровне – 43,80 гривны за евро.
Сколько гривен придется потратить на покупку 200 евро
- если покупка валюты осуществляется в банке, на 200 евро придется потратить ориентировочно 8 858 гривен;
- при покупке валюты в обменнике, нужно будет отдать примерно 8 860 гривен.