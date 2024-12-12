Який курс євро в Україні 12 грудня
12 грудня готівковий курс встановлено такий: купівля відбувається за 44,15 гривні за євро, продаж – 44,30 гривень за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".
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Водночас середній курс валют у банках такий:
- купівля відбувається в середньому за 43,70 гривень за євро;
- продаж – 44,29 гривні за євро.
В обмінниках середній курс такий:
- купівля – 44,15 гривні за євро;
- продаж – 44,30 гривень за євро.
Зверніть увагу! Курс НБУ, станом на 12 грудня, встановлено на рівні – 43,80 гривень за євро.
Скільки гривень доведеться витратити на покупку 200 євро
- якщо покупка валюти здійснюється у банку, на 200 євро доведеться витратити орієнтовно 8 858 гривень;
- при покупці валюти в обміннику, потрібно буде віддати приблизно 8 860 гривень.