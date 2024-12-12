Який курс євро в Україні 12 грудня

12 грудня готівковий курс встановлено такий: купівля відбувається за 44,15 гривні за євро, продаж – 44,30 гривень за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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Водночас середній курс валют у банках такий:

купівля відбувається в середньому за 43,70 гривень за євро;

продаж – 44,29 гривні за євро.

В обмінниках середній курс такий:

купівля – 44,15 гривні за євро;

продаж – 44,30 гривень за євро.

Зверніть увагу! Курс НБУ, станом на 12 грудня, встановлено на рівні – 43,80 гривень за євро.

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