Що вирішили у Новій Зеландії

Україна отримає пакет допомоги від Нової Зеландії. Загальна його вартість 16,8 мільйона доларів.

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Війна завдала жахливих людських збитків, завдала величезних страждань і суттєво вплинула на регіональну та глобальну стабільність. Ось чому Нова Зеландія продовжує підтримувати Україну,

– повідомляє новозеландський уряд

Варто зауважити, що Нова Зеландія допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення. За цей час українська держава отримала понад 62 мільйони доларів на оборону і підтримку.

Що входить у пакет допомоги

Новозеландська міністерка Джудіт Коллінз зазначила, що грошова допомога для України буде надаватися і надалі. Також вона відзначила військову підтримку, яку отримає українська армія.

Джудіт Коллінз Міністр оборони Нової Зеландії Уряд із радістю повідомляє, що розгортання кваліфікованих Сил оборони Нової Зеландії (NZDF) для підтримки України буде продовжено до червня 2025 року. До 97 військовослужбовців NZDF продовжуватимуть навчати українських солдатів, забезпечуватимуть розвідку, зв’язок і матеріально-технічну підтримку

В пакет допомоги також включені такі пункти:

4 мільйони доларів отримає Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії, кошти мають бути витрачені на закупівлю зброї та боєприпасів;

4,3 мільйона доларів – гуманітарна допомога внутрішнім та зовнішнім українським переселенцям;

1,9 мільйона доларів – Трастовий фонд Світового банку для відбудови України.

Зверніть увагу! Зовнішнім переміщенням українця вважається виїзд за кордон, внутрішнім – у межах України.