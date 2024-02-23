Закупівля боєприпасів для України

Ініціатором останнього заходу із закупівлі боєприпасів за межами ЄС виступає Чехія. Це зроблено для компенсації зволікання у наданні допомоги з боку США та через затримки у європейському виробництві.

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За словами офіційних осіб, Чехії потрібні європейські партнери, щоб допомогти залучити 1,5 мільярда доларів на закупівлю боєприпасів. Цей процес почався відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо! Українські військові відчувають недостачу артилерійських снарядів, що має прямий вплив на ситуацію на передовій.

Відтак, Прага вирішила взяти на себе ініціативу, поки інші європейські столиці сперечаються про продовження основного механізму військової підтримки України з боку ЄС. Повідомляється, ніби деякі члени ЄС уже зробили свій внесок.

Чехи виконали всю роботу, але їм потрібні гроші від інших,

– сказала людина, обізнана про цю ініціативу.

Чому посли ЄС не змогли досягти домовленості

Представники Європейського Союзу не досягли згоди щодо закупівлі боєприпасів поза межами блоку під час зустрічі в Брюсселі. Їх метою стало узгодження правил нових інвестицій до саміту лідерів ЄС, який запланований на 21 березня 2024 року.

Отже, Німеччина настоює на зменшенні її умовного внеску в розмірі приблизно 1,25 мільярда євро. Це необхідно для відображення значної двосторонньої військової допомоги Україні, яка у цьому році складе 7 мільярдів євро.

Для України дуже важливо, щоб військова допомога надходила без бюрократичних затримок. Двостороння підтримка є дуже швидкою та ефективною – її слід розглядати як еквівалентний внесок до Європейського фонду миру,

– наголосив посол Німеччини в ЄС Міхаель Клаус.

А Франція та Греція, своєю чергою, наполягають на тому, що розширений Європейський фонд оборонної співпраці має закуповувати зброю і боєприпаси тільки у виробників ЄС і Норвегії. Це не дозволить фонду фінансувати чеський план або закупівлю боєприпасів зі США.