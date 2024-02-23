Закупівля боєприпасів для України
Ініціатором останнього заходу із закупівлі боєприпасів за межами ЄС виступає Чехія. Це зроблено для компенсації зволікання у наданні допомоги з боку США та через затримки у європейському виробництві.
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За словами офіційних осіб, Чехії потрібні європейські партнери, щоб допомогти залучити 1,5 мільярда доларів на закупівлю боєприпасів. Цей процес почався відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.
Відтак, Прага вирішила взяти на себе ініціативу, поки інші європейські столиці сперечаються про продовження основного механізму військової підтримки України з боку ЄС. Повідомляється, ніби деякі члени ЄС уже зробили свій внесок.
Чехи виконали всю роботу, але їм потрібні гроші від інших,
– сказала людина, обізнана про цю ініціативу.
Чому посли ЄС не змогли досягти домовленості
Представники Європейського Союзу не досягли згоди щодо закупівлі боєприпасів поза межами блоку під час зустрічі в Брюсселі. Їх метою стало узгодження правил нових інвестицій до саміту лідерів ЄС, який запланований на 21 березня 2024 року.
Отже, Німеччина настоює на зменшенні її умовного внеску в розмірі приблизно 1,25 мільярда євро. Це необхідно для відображення значної двосторонньої військової допомоги Україні, яка у цьому році складе 7 мільярдів євро.
Для України дуже важливо, щоб військова допомога надходила без бюрократичних затримок. Двостороння підтримка є дуже швидкою та ефективною – її слід розглядати як еквівалентний внесок до Європейського фонду миру,
– наголосив посол Німеччини в ЄС Міхаель Клаус.
А Франція та Греція, своєю чергою, наполягають на тому, що розширений Європейський фонд оборонної співпраці має закуповувати зброю і боєприпаси тільки у виробників ЄС і Норвегії. Це не дозволить фонду фінансувати чеський план або закупівлю боєприпасів зі США.