Курс валют у банках
- Станом на ранок 23 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,35 гривні (без змін проти 22 лютого), а продаж – 38,85 гривні (-4 копійки).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,50 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 42,18 гривні (+3 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,48 гривні (-23 копійки), а продаж – 38,62 гривні (-23 копійки).
- Євро купують за 41,80 гривні -15 копійок), а продають за 42,10 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,20 гривні (-10 копійок), а продаж – 38,70 гривні (-18 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,66 гривні (-11 копійок), а продаж – 42,16 гривні (-3 копійки).
Яким буде курс наступного тижня
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що міжбанк буде досить жвавим протягом тижня. Буде як зростання, так і зменшення вартості.
- Будь-які зміни на безготівковому ринку відбуватимуться в межах 0,2 – 0,3 гривні,
- а різниця між курсами купівлі продажу буде мізерною – до 0,1 гривні.
Щодо ситуації на готівковому ринку, то Лєсовий каже, що головним ризиком є немотивоване, емоційне зростання попиту, яке можуть спровокувати кілька факторів.
Це розігнані у мас-медіа, як, наприклад, ситуація на фронті, зміни в керівництві ЗСУ, наслідки ворожих обстрілів, ухвалення владою непопулярних і неоднозначних рішень тощо.