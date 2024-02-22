Курс валют у банках

Станом на ранок 22 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,35 гривні (+10 копійок проти 21 лютого), а продаж – 38,89 гривні (+9 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,50 гривні (+20 копійок), а продаж – в середньому за 42,15 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,71 гривні (+11 копійок), а продаж – 38,85 гривні (+9 копійок).

(+11 копійок), а продаж – (+9 копійок). Євро купують за 41,95 гривні (+14 копійок), а продають за 42,20 гривні (+18 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,30 гривні (-21 копійка), а продаж – 39 гривень (+15 копійок), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продаж – (+15 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,55 гривні (-24 копійок), а продаж – 42,32 гривні (+10 копійок).

Яким буде курс долара

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що на ВРУ очікується пожвавлення торгів, а це може вплинути на курс – може відбутися помірне зростання на безготівковому сегменті.

Зверніть увагу! Минулого тижня готівковий ринок відреагував на курсову динаміку міжбанку зростанням курсу долара.

Як додає Золотько, на сьогодні попит на валюту на готівковому ринку, скоріш за все, залишатиметься пригніченим,

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це є типовим для другої декади місяця, та обмежуватиме потенціал для подорожчання готівкової валюти.

Важливо! Американська валюта цього тижня, становитиме 38,2 – 38,8 гривні за валюту.

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