Курс валют у банках
- Станом на ранок 22 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,35 гривні (+10 копійок проти 21 лютого), а продаж – 38,89 гривні (+9 копійок).
Читайте також Які активи росіян конфіскують наступними
- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,50 гривні (+20 копійок), а продаж – в середньому за 42,15 гривні (+15 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,71 гривні (+11 копійок), а продаж – 38,85 гривні (+9 копійок).
- Євро купують за 41,95 гривні (+14 копійок), а продають за 42,20 гривні (+18 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,30 гривні (-21 копійка), а продаж – 39 гривень (+15 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,55 гривні (-24 копійок), а продаж – 42,32 гривні (+10 копійок).
Яким буде курс долара
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що на ВРУ очікується пожвавлення торгів, а це може вплинути на курс – може відбутися помірне зростання на безготівковому сегменті.
Як додає Золотько, на сьогодні попит на валюту на готівковому ринку, скоріш за все, залишатиметься пригніченим,
Це є типовим для другої декади місяця, та обмежуватиме потенціал для подорожчання готівкової валюти.