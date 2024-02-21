Курс валют у банках

Станом на ранок 21 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,25 гривні (+25 копійок проти 20 лютого), а продаж – 38,80 гривні (+30 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,30 гривні (+30 копійок), а продаж – в середньому за 42 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,60 гривні (+14 копійок), а продаж – 38,76 гривні (+16 копійок).

(+14 копійок), а продаж – (+16 копійок). Євро купують за 41,81 гривні (+21 копійку), а продають за 42,02 гривні (+20 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 20 лютого, в обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,01 гривні (-7 копійок), а продаж – 38,76 гривні (+22 копійок), за даними finance.ua.

(-7 копійок), а продаж – (+22 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,32 гривні (-5 копійок), а продаж – 41,98 гривні (+17 копійок).

Прогноз банкірки щодо курсу долара

Анна Золотько у розмові з 24 Каналом зауважила, що цього тижня очікується пожвавлення торгів на ВРУ. Це може вплинути курс, а саме на його помірне зростання у безготівковому сегменті.

Експертка нагадує, що минулого тижня готівковий ринок відреагував на курсову динаміку міжбанку зростанням курсу долара.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Попит на валюту на готівковому ринку, скоріш за все, залишатиметься пригніченим, що є типовим для другої декади місяця, та обмежуватиме потенціал для подорожчання готівкової валюти.

За словами Золотько, діапазон, у якому може знаходитися американська валюта цього тижня, становитиме 38,2 – 38,8 гривні за валюту.

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