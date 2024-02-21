Курс валют в банках

По состоянию на утро 21 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,25 гривны (+25 копеек против 20 февраля), а продажа – 38,80 гривны (+30 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,30 гривны (+30 копеек), а продажа – в среднем за 42 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,60 гривны (+14 копеек), а продажа – 38,76 гривны (+16 копеек).

(+14 копеек), а продажа – (+16 копеек). Евро покупают по 41,81 гривны (+21 копейку), а продают за 42,02 гривны (+20 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 20 февраля, в обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,01 гривны (-7 копеек), а продажа – 38,76 гривны (+22 копеек), по данным finance.ua.

(-7 копеек), а продажа – (+22 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,32 гривны (-5 копеек), а продажа – 41,98 гривны (+17 копеек).

Прогноз банкира по курсу доллара

Анна Золотько в разговоре с 24 Каналом отметила, что на этой неделе ожидается оживление торгов на ВРУ. Это может повлиять курс, а именно на его умеренный рост в безналичном сегменте.

Эксперт напоминает, что на прошлой неделе наличный рынок отреагировал на курсовую динамику межбанка ростом курса доллара.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Спрос на валюту на наличном рынке, скорее всего, будет оставаться подавленным, что типично для второй декады месяца, и ограничивать потенциал для подорожания наличной валюты.

По словам Золотько, диапазон, в котором может находиться американская валюта на этой неделе, составит 38,2 – 38,8 гривны за валюту.

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