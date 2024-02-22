Курс валют в банках
- По состоянию на утро 22 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,35 гривны (+10 копеек против 21 февраля), а продажа – 38,89 гривны (+9 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,50 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем за 42,15 гривны (+15 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,71 гривны (+11 копеек), а продажа – 38,85 гривны (+9 копеек).
- Евро покупают по 41,95 гривны (+14 копеек), а продают за 42,20 гривны (+18 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,30 гривны (-21 копейка), а продажа – 39 гривен (+15 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,55 гривны (-24 копеек), а продажа – 42,32 гривны (+10 копеек).
Каким будет курс доллара
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что на ВРУ ожидается оживление торгов, а это может повлиять на курс – может произойти умеренный рост на безналичном сегменте.
Как добавляет Золотько, на сегодня спрос на валюту на наличном рынке, скорее всего, будет оставаться подавленным,
Это типично для второй декады месяца, и ограничивать потенциал для подорожания наличной валюты.