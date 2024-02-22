Курс валют в банках

По состоянию на утро 22 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,35 гривны (+10 копеек против 21 февраля), а продажа – 38,89 гривны (+9 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,50 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем за 42,15 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,71 гривны (+11 копеек), а продажа – 38,85 гривны (+9 копеек).

(+11 копеек), а продажа – (+9 копеек). Евро покупают по 41,95 гривны (+14 копеек), а продают за 42,20 гривны (+18 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,30 гривны (-21 копейка), а продажа – 39 гривен (+15 копеек), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продажа – (+15 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,55 гривны (-24 копеек), а продажа – 42,32 гривны (+10 копеек).

Каким будет курс доллара

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что на ВРУ ожидается оживление торгов, а это может повлиять на курс – может произойти умеренный рост на безналичном сегменте.

Обратите внимание! На прошлой неделе наличный рынок отреагировал на курсовую динамику межбанка ростом курса доллара.

Как добавляет Золотько, на сегодня спрос на валюту на наличном рынке, скорее всего, будет оставаться подавленным,

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это типично для второй декады месяца, и ограничивать потенциал для подорожания наличной валюты.

Важно! Американская валюта на этой неделе, составит 38,2 – 38,8 гривны за валюту.

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