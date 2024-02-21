Які активи Росії конфіскують

Група експертів із правових питань прийняла рішення про арешт 300 мільярдів доларів, які належать російському Центробанку. Столиці країн "Великої сімки" отримали лист-сповіщення про це.

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Ми дійшли висновку, що відповідно до міжнародного права для держав, які заморозили російські державні активи, було б законно прийняти додаткові контрзаходи проти Росії, враховуючи порушення нею найбільш фундаментальних норм міжнародного права, що нею триває, у формі передачі російських державних активів як компенсація за збитки, які виникли безпосередньо внаслідок протиправних дій Росії,

– повідомили експерти

Хто входить у комісію, що приймала рішення:

Гарольд Хонджу Коу – професор юридичного факультету Єльського університету, колишній декан, та юрист консультант Держдепартаменту США при адміністрації Обами;

Філіп Зеліков – Інститут Гувера, працював в адміністрації Байдена.

Також свої підписи поставили 7 інших вчених, експертів міжнародного права з країн Європи та Японії. Потрібно розуміти, що ця конфіскація є абсолютно законною, зважаючи на агресію Росії проти України.

Чому вирішили здійснити конфіскацію

Україна потребує значного зовнішнього фінансування. Країни "Великої сімки" та інші партнери української держави шукають нові шляхи отримання коштів, щоб надавати стабільну допомогу українцям.

Розуміємо, що Росія не планує зупиняти війну. Тому партнери України розглядають можливість передачі Україні російських активів та прибутку з них. А це доволі значні кошти. У 2023 році прибуток за російські активи склав 4,4 мільярда євро.