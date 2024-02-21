Чому скасовують виплати

Уряд запровадив для внутрішніх переселенців виплати, аби фінансово їх підтримати, після переїзду. Згодом кошти надходили уже найбільш вразливим категоріям громадян, що не могли самостійно себе забезпечити.

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З березня перелік громадян, які можуть отримувати виплати, знову скоротиться. Автоматично продовжать надання коштів таким українцям:

особи з інвалідністю I та II групи та діти до 18 років з інвалідністю (або ж тяжкою хворобою);

пенсіонери, що з початку 2024 року мають пенсію меншу за 9 444 гривні;

діти позбавлені батьківського піклування та сироти, якщо вони молодше 23 років.

Нагадаємо! Щомісячні виплати для переселенців складають: 3 тисячі гривень – діти до 18 років та особи з інвалідністю, 2 – тисячі гривень – повнолітні громадяни.

Чи можна продовжити свої виплати

Уряд визначив громадян, які зможуть поновити свої виплати. Для цього, переселенцям доведеться звернутись у відповідальні органи.

Першочергово підтримку отримають родини з дітьми. А саме:

родини, де працездатні особи вимушені не працювати і доглядають дитину до 14 років;

сімейства, де виховують щонайменше троє дітей до 18 років, при цьому усі вони проживають з батьками.

Зверніть увагу! Вказані категорії громадян отримують кошти лише за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 9 444 гривні.

Також право на продовження виплат мають: