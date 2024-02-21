Борги просто накопичуються

Уряд України встановив, що з 5 березня 2022 року за постановою №206 заборонено відключати житлово-комунальні послуги за неоплату чи часткову оплату. Це правило діяло по всій країні, пояснює старший юрист ЮКК "Де-юре" Іван Топор у коментарі 24 Каналу.

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27 квітня 2023 року до цієї постанови додали нове правило, яке забороняє вимагати оплату за комунальні послуги в регіонах, де тривали бойові дії або які були під окупацією.

...але лише в регіонах в яких відбувались бойові дії або які перебувають під окупацією, за умови, що особа покинула своє місце проживання і надала обслуговуючій організації підтвердження непроживання у власному житлі,

— пояснює юрист.

Таким чином, заборона на вимагання оплати за комунальні послуги стосувалася лише певної групи людей. Варто відзначити, що обмеження торкалося лише процесу вимоги оплати заборгованості, а не її фактичного нарахування. Тож борги продовжували зростати.

Хто в зоні ризику

30 грудня 2023 року у постанові знову змінили правила, залишивши заборону на вимагання оплати лише для певної категорії людей. Але заборона на відключення комунальних послуг тепер не діє для всіх без винятку.

Вона поширюється лише для тих, хто проживає на територіях з бойовими діями чи окупацією, якщо людина не живе у своєму помешканні.

В останній редакції змін залишили заборону на припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг лише у відношенні осіб, що проживали у будинках розташованих на територіях на яких ведуться бойові дії або які перебувають під окупацією, та за умови надання обслуговуючій організації підтверджень непроживання у такому житлі,

— кажу Іван Топор.

Таким чином, умови стягнення заборгованості за комунальні послуги не змінились.

Важливо! Тепер, крім можливості стягнення боргу через суд, постачальники послуг мають право відключати послуги боржникам відповідно до закону.