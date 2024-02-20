Коли можна перерахувати вартість комуналки

Можливість перерахувати вартість неякісно наданих комунальних послуг регулюється на законодавчому рівні.

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Перерахунок оплати проводиться за наступними критеріями:

відхилення температури та тиску теплоносіїв та гарячої води від норм;

зниження температури у приміщеннях споживачів, коли існує відповідний договір на обслуговування систем опалення всередині будинку;

перебої в наданні послуг, зокрема затримки у виконанні аварійно-ремонтних робіт;

невідповідність якості та складу води державним санітарним нормам;

порушення умов вивезення побутових відходів або недотримання встановленого графіка.

Ці заходи спрямовані на забезпечення справедливого розрахунку за комунальні послуги та підтримку прав споживачів.

Як проходить перерахунок

Виконавці комунальних послуг зобов'язані автоматично провести перерахунок вартості послуг за період їх ненадання або надання невідповідної якості протягом місяця, що слідує за розрахунковим періодом. Це включає також виплату штрафів за неналежне надання послуг згідно з законодавством або умовами договору.

Як це відбувається:

У випадку подання споживачем акту-претензії та визнання виконавцем вимог, викладених у претензії, перерахунок повинен бути здійснений протягом місяця з дати прийняття рішення про задоволення цих вимог.

Якщо претензія надійшла від мешканця багатоквартирного будинку і була визнана, перерахунок проводиться для всіх мешканців будинку, хто стикнувся з наданням послуг неналежної якості.

Перерахунок вартості послуг виконується незалежно від наявності боргів за ці послуги. Сума перерахунку та штрафу за порушення умов договору спрямовується на покриття існуючої заборгованості за спожиті послуги або на майбутні платежі у випадку відсутності боргів.

Важливо! Процедура перерахунку не застосовується на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією, в зонах активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.