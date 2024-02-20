Когда можно пересчитать стоимость коммуналки

Возможность пересчитать стоимость некачественно предоставленных коммунальных услуг регулируется на законодательном уровне.

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Перерасчет оплаты производится по следующим критериям:

  • отклонение температуры и давления теплоносителей и горячей воды от норм;
  • снижение температуры в помещениях потребителей, когда существует соответствующий договор на обслуживание систем отопления внутри дома;
  • перебои в предоставлении услуг, в частности задержки в выполнении аварийно-ремонтных работ;
  • несоответствие качества и состава воды государственным санитарным нормам;
  • нарушение условий вывоза бытовых отходов или несоблюдение установленного графика.

Эти меры направлены на обеспечение справедливого расчета за коммунальные услуги и поддержку прав потребителей.

Как проходит перерасчет

Исполнители коммунальных услуг обязаны автоматически провести перерасчет стоимости услуг за период их непредоставления или предоставления несоответствующего качества в течение месяца, следующего за расчетным периодом. Это включает также выплату штрафов за ненадлежащее предоставление услуг согласно законодательству или условиям договора.

Как это происходит:

  • В случае представления потребителем акта-претензии и признания исполнителем требований, изложенных в претензии, перерасчет должен быть осуществлен в течение месяца с даты принятия решения об удовлетворении этих требований.
  • Если претензия поступила от жителя многоквартирного дома и была признана, перерасчет производится для всех жителей дома, кто столкнулся с предоставлением услуг ненадлежащего качества.
  • Перерасчет стоимости услуг выполняется независимо от наличия долгов за эти услуги. Сумма перерасчета и штрафа за нарушение условий договора направляется на покрытие существующей задолженности за потребленные услуги или на будущие платежи в случае отсутствия долгов.