Если коммунальные услуги определенный период предоставлялись не в полном объеме или были ненадлежащего качества, их стоимость можно пересчитать. Речь идет в частности об услугах по поставке тепла и горячей воды, централизованное водоснабжение и водоотвод, а также обслуживание обращения с бытовыми отходами.