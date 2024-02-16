Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги
Определенные категории пенсионеров имеют право на 100% скидку на оплату ЖКУ, а также покупки твердого, жидкого топлива и сжиженного газа.
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Речь идет о тех, кто работал по определенным специальностям, а также проживает в сельской местности.
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Что нужно, чтобы предоставили льготу
Полная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг будет предоставляться только тем украинцам, которые имеют недостаточный уровень финансирования.
Как сообщают в Пенсионном фонде, льгота предоставляется при условии, когда среднемесячный доход семьи за предыдущие 6 месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу.
Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца определения такого права,
– добавляют в ведомстве.
Документы, которые нужно иметь для оформления скидки:
- трудовую книжку или справку, удостоверяющие работу по указанным специальностям в сельской местности;
- справку о месте жительства (регистрации) в сельской местности;
- удостоверение личности;
- заявление в ПФУ, это можно сделать как онлайн, так и лично;
- Кстати, регистрация заявления на получение льгот доступна через приложение Дія.