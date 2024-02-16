Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги

Определенные категории пенсионеров имеют право на 100% скидку на оплату ЖКУ, а также покупки твердого, жидкого топлива и сжиженного газа.

Читайте также Кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в почти 600 гривен

Речь идет о тех, кто работал по определенным специальностям, а также проживает в сельской местности.

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

В то же время стоит помнить, что скидка не предоставляется членам семьи льготника.

Что нужно, чтобы предоставили льготу

Полная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг будет предоставляться только тем украинцам, которые имеют недостаточный уровень финансирования.

Как сообщают в Пенсионном фонде, льгота предоставляется при условии, когда среднемесячный доход семьи за предыдущие 6 месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу.

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца определения такого права,

– добавляют в ведомстве.

Документы, которые нужно иметь для оформления скидки: