Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги

Определенные категории пенсионеров имеют право на 100% скидку на оплату ЖКУ, а также покупки твердого, жидкого топлива и сжиженного газа.

Читайте также Кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в почти 600 гривен

Речь идет о тех, кто работал по определенным специальностям, а также проживает в сельской местности.

  • педагогические работники;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев, библиотек;
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Что нужно, чтобы предоставили льготу

Полная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг будет предоставляться только тем украинцам, которые имеют недостаточный уровень финансирования.

Как сообщают в Пенсионном фонде, льгота предоставляется при условии, когда среднемесячный доход семьи за предыдущие 6 месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу.

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца определения такого права,
– добавляют в ведомстве.

Документы, которые нужно иметь для оформления скидки:

  • трудовую книжку или справку, удостоверяющие работу по указанным специальностям в сельской местности;
  • справку о месте жительства (регистрации) в сельской местности;
  • удостоверение личности;
  • заявление в ПФУ, это можно сделать как онлайн, так и лично;
  • Кстати, регистрация заявления на получение льгот доступна через приложение Дія.