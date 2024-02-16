Хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги

Певні категорії пенсіонерів мають право на 100% знижку на оплату ЖКП, а також на купівлю твердого, рідкого палива та зрідженого газу.

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Ідеться про тих, хто працював за певними спеціальностями, а також проживає в сільській місцевості.

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

фахівці із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури, навчальних закладів сфери культури.

Водночас варто пам'ятати, що знижка не надається членам сім'ї пільговика.

Що потрібно, аби надали пільгу

Повна знижка на оплату житлово-комунальних послуг надаватиметься лише тим українцям, які мають недостатній рівень фінансування.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, пільга надається за умови, коли середньомісячний дохід сім’ї за попередні 6 місяців у розрахунку на одну особу не перевищував величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу.

Пільга надається протягом 12 місяців з місяця визначення такого права,

– додають у відомстві.

Документи, які потрібно мати для оформлення знижки: