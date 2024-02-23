Курс валют в банках

По состоянию на утро 23 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,35 гривны (без изменений по сравнению с 22 февраля), а продажа – 38,85 гривны (-4 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 41,50 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,18 гривны (+3 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,48 гривны (-23 копейки), а продажа – 38,62 гривны (-23 копейки).

(-23 копейки), а продажа – (-23 копейки). Евро покупают за 41,80 гривны -15 копеек), а продают за 42,10 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,20 гривны (-10 копеек), а продажа – 38,70 гривны (-18 копеек), по данным finance.ua.

(-10 копеек), а продажа – (-18 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,66 гривны (-11 копеек), а продажа – 42,16 гривны (-3 копейки).

Каким будет курс на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что межбанк будет достаточно оживленным в течение недели. Будет как рост, так и уменьшение стоимости.

Любые изменения на безналичном рынке будут происходить в пределах 0,2 – 0,3 гривны,

а разница между курсами покупки продажи будет мизерной – до 0,1 гривны.

Относительно ситуации на наличном рынке, то Лесовой говорит, что главным риском является немотивированный, эмоциональный рост спроса, который могут спровоцировать несколько факторов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Это разогнанные в масс-медиа, как, например, ситуация на фронте, изменения в руководстве ВСУ, последствия вражеских обстрелов, принятие властью непопулярных и неоднозначных решений и тому подобное.

Обратите внимание! На рынке стоит ожидать, что курс на межбанке будет на уровне 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривен за евро, а на наличном рынке 38,8 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривен за евро.

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