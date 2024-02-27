Украина зависит от помощи США

Экономист Олег Пендзин говорит, что курс в начале весны будет зависеть от макрофинансовой помощи США. Речь идет о решении американцев о выделении 60 миллиардов долларов Украине.

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Если решение не примут, тогда курс гривны, вероятно, будет ослабевать. Также эксперт отметил, что в таком случае даже могут сокращать какие-то социальные расходы.

Олег Пендзин Экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Если мы с вами увидим, что американцы денег не дадут, то Украина будет аккумулировать очень много дополнительных ресурсов для финансирования закупки вооружения. Наверное, будут сокращаться какие-то социальные расходы, чтобы выделить дополнительные деньги.

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По словам Пендзина, в марте состоится индексация пенсионных выплат. Но даже с теми средствами, что должны поступить от Евросоюза вскоре, а именно 4,5 миллиарда евро, есть вопрос, хватит ли этих денег для всех.

Возможно, правительству придется растягивать индексацию на более долгий период времени,

– добавляет он.

Если же ситуация будет контролируемой, а в правительстве США таки проголосуют о выделении средств, то не стоит ожидать изменений в стоимости валюты.

Обратите внимание! С американскими средствами курс в Украине будут держать на том же уровне, что и в феврале, – 38 – 39 гривен за доллар.