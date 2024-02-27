Україна залежить від допомоги США

Економіст Олег Пендзин каже, що курс на початку весни буде залежати від макрофінансової допомоги США. Ідеться про рішення американців щодо виділення 60 мільярдів доларів Україні.

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Якщо рішення не ухвалять, тоді курс гривні, імовірно, слабнутиме. Також експерт наголосив, що в такому випадку навіть можуть скорочувати якісь соціальні видатки.

Олег Пендзин Економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Якщо ми з вами побачимо, що американці грошей не дадуть, то Україна буде акумулювати надзвичайно багато додаткових ресурсів для фінансування закупки озброєння. Напевно, скорочуватимуться якісь соціальні видатки, щоб виділити додаткові гроші.

Скільки коштуватиме долар

За словами Пендзина, у березні відбудеться індексація пенсійних виплат. Але навіть з тими коштами, що мають надійти від Євросоюзу незабаром, а саме 4,5 мільярда євро, є питання, чи вистачить цих грошей для усіх.

Можливо, уряду доведеться розтягувати індексацію на довший період часу,

– додає він.

Якщо ж ситуація буде контрольована, а в уряді США таки проголосують про виділення коштів, то не варто очікувати змін у вартості валюти.

Зверніть увагу! З американськими коштами курс в Україні триматимуть на тому ж рівні, що й у лютому, – 38 – 39 гривень за долар.