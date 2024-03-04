Читайте также Курс доллара, цены на продукты и стоимость топлива: что прогнозируют специалисты на март

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, с 4 по 10 марта стоит ожидать, что на валютном рынке произойдут колебания, но несущественные. Поэтому, изменений не прогнозируется.

Учитывая экономические факторы и роль регулятора, вероятно, валютный рынок не будет "штормить". Соотношение спроса и предложения на безналичном рынке будет контролироваться объемами валютных интервенций,

– добавляет банкир.

Курсовые изменения в течение этой недели будут такими:

межбанк – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро,

– 38 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро, по наличному рынку – 38 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

Обратите внимание! На рынке будет наблюдаться частое изменение курса в разных направлениях, впрочем, это не будут существенные изменения.