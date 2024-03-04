Курс валют в банках
- По состоянию на утро 4 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,02 гривны (+2 копейки против 1 марта), а продажа – 38,55 гривны (+3 копейки).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 41,25 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 41,90 гривны (-4 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,50 гривны (+13 копеек), а продажа – 38,60 гривны (+11 копеек).
- Евро покупают по 41,80 гривны (+10 копеек), а продают за 41,96 гривны (+11 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,95 гривны (-33 копейки), а продажа – 38,65 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,27 гривны (-22 копейки), а продажа – 42,12 гривны (+21 копейка).
Курс на этой неделе
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, с 4 по 10 марта стоит ожидать, что на валютном рынке произойдут колебания, но несущественные. Поэтому, изменений не прогнозируется.
Учитывая экономические факторы и роль регулятора, вероятно, валютный рынок не будет "штормить". Соотношение спроса и предложения на безналичном рынке будет контролироваться объемами валютных интервенций,
– добавляет банкир.
Курсовые изменения в течение этой недели будут такими:
- межбанк – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро,
- по наличному рынку – 38 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.
Банкир Тарас Лесовой также добавил, что факторы, которые будут влиять на курс, – будут неизменны. То есть, кроме чисто экономических, на рынок будут влиять косвенные факторы войны, в частности:
- события на фронте;
- уровень общественных настроений;
- противодействие террористическим ракетным и БПЛА-атакам.