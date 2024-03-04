Сколько купили и продали валюты украинцы

Как сообщает регулятор, в феврале 2024 года украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на почти 1,4 миллиарда долларов в эквиваленте.

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А вот купили на 2,2 миллиарда долларов. Таким образом, чистая покупка валюты составила 824,5 миллиона долларов.

Обратите внимание! По сравнению с январем, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты, а именно 1,1 миллиарда долларов, объем покупки в феврале упал на 25,3%,

Что происходило с курсом доллара

Известно, что курс доллара на межбанке влияет на курс на наличном рынке. Поэтому, в середине января курс на межбанке резко вырос, а официальный доллар достиг нового исторического максимума – 38,62 гривны за доллар.

Уже в конце января курс начал подать в цене,

А в феврале продажа с 38,25 гривны до 38,65 гривны вырос на наличном рынке,

По официальному курсу, то за месяц он снизился на 11 копеек – с 37,98 гривны до 37,87 гривны за доллар.

Заметьте! Иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году.

Речь идет о сумме на 11,8 миллиарда долларов. Этот объем включает наличную валюту как населения, так и бизнеса.