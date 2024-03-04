Сколько купили и продали валюты украинцы
Как сообщает регулятор, в феврале 2024 года украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на почти 1,4 миллиарда долларов в эквиваленте.
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А вот купили на 2,2 миллиарда долларов. Таким образом, чистая покупка валюты составила 824,5 миллиона долларов.
Что происходило с курсом доллара
Известно, что курс доллара на межбанке влияет на курс на наличном рынке. Поэтому, в середине января курс на межбанке резко вырос, а официальный доллар достиг нового исторического максимума – 38,62 гривны за доллар.
- Уже в конце января курс начал подать в цене,
- А в феврале продажа с 38,25 гривны до 38,65 гривны вырос на наличном рынке,
- По официальному курсу, то за месяц он снизился на 11 копеек – с 37,98 гривны до 37,87 гривны за доллар.
Речь идет о сумме на 11,8 миллиарда долларов. Этот объем включает наличную валюту как населения, так и бизнеса.