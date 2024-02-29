Офіційний курс 29 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,20 гривні за долар. Вартість долара впала на 22 копійки проти 28 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,29 гривні, що на 42 копійки менше проти вчорашнього дня.

Який буде офіційний курс долара та євро 1 березня:

долар – 38,04 гривні,

євро – 41,20 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 29 лютого курс долара такий:

У банках купівля становить 38,16 гривні, а продаж – 38,60 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,13 гривні , а продаж – 38,61 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,45 гривні, а продаж – 38,55 гривні.

Курс на наступний тиждень

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що на початку березня суттєвих змін на ринку валют не варто очікувати. Впливати на валюти будуть такі економічні чинники, як стратегія НБУ з подальшої лібералізації ринку, макрофін для України, подолання "експортної кризи" на західних кордонах країни та розвиток економіки.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на економічні чинники та роль регулятора, навряд чи валютний ринок "штормитиме": співвідношення попиту та пропозиції на безготівковому ринку регулюватиметься обсягами валютних інтервенцій.

Зауважте! На наступний тиждень курс буде знаходитися на такому рівні: міжбанк – 38 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро, а от готівковий ринок – 38 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.