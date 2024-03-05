Як діяла схема

Основним полем для спекуляції була різниця між офіційним та готівковим курсом гривні. Така ситуація відбувалась внаслідок економічного занепаду України у перші місяці повномасштабної війни.

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За кордоном з карти, що належить до українського банку, знімали значні суми. Відповідно, ці кошти конвертувалися у валюту.

Далі отримана сума завозилась в Україну. А уже тут валюта продавалась за готівковим курсом. Оскільки він набагато вищий за офіційний, прибуток від схеми був колосальний.

Наскільки поширеною була схема

У НБУ повідомляють, що найбільше готівки знімали у країнах, що мають з Україною спільний кордон. Йдеться про Польщу, Словаччину та Румунію. Схема "накрилася" у липні 2022 року. Тоді регулятор провів корекцію гривневого курсу.

Заходи НБУ, спрямовані на підвищення привабливості гривневих активів, калібрування валютних обмежень та запровадження спеціальних депозитних продуктів сприяли звуженню спреду між офіційним та готівковим курсом. До того ж у березні 2023 року НБУ посилив ефективність заходів фінансового моніторингу та валютного нагляду. У результаті обсяги зняття готівки з березня 2023 року значно скоротилися,

– пояснюють в НБУ

Статистика НБУ повідомляє, що загалом українці щомісячно витрачають за кордоном близько 1,3 мільярда доларів, починаючи з квітня 2023 року. Цей показник актуальний дотепер.