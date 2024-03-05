Курс валют в банках

По состоянию на утро 5 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,15 гривны (+13 копеек против 4 марта), а продажа – 38,65 гривны (+10 копеек).

Читайте также Подделка денег: какие банкноты чаще всего оказываются фальшивыми

Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,32 гривны (+7 копеек), а продажа – в среднем за 41,99 гривны (+9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,50 гривны (без изменений), а продажа – 38,60 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 41,84 гривны (+4 копейки), а продают за 42 гривны (+4 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,25 гривны (-1 копейка), а продажа – 38,74 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(-1 копейка), а продажа – (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,68 гривны (+6 копеек), а продажа – 42,12 гривны (+3 копейки)

Каким будет доллар на этой неделе

Как рассказала для 24 Каналу банкир Анна Золотько, на прошлой неделе на наличном рынке курс продажи доллара опустился – с 38,60 – 38,65 гривны в понедельник до 38,40 – 38,45 гривны в четверг.

Но в пятницу валюта начала расти и рабочая неделя завершилась с курсом доллара в размере 38,50 – 38,55 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе следует ожидать курсовой коррекции в безналичном сегменте. Ослабление предложения валюты вполне вероятно может привести к росту котировок.

Банкир говорит, что в марте радикальных изменений ждать не стоит, ведь этот месяц является комфортным. Это все из-за потребности агропроизводителей в дополнительной гривневой ликвидности для проведения посевной.

Впрочем, конечно, что умеренный рост котировок на ВРУ может привести к небольшому подорожанию доллара в наличном сегменте.

Обратите внимание! В течение этой недели курс продажи наличных долларов будет находиться в диапазоне 38,40 – 38,90 гривны за доллар.

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.