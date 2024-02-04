Щоб повістка вважалася дійсною, вона має бути вручена військовозобов'язаному особисто. Крім того, призовник повинен поставити підпис про її отримання, йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.
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Якими бувають повістки
Вручення повістки чоловіку призовного віку означає, що він повинен з'явитися до військкомату.
Види повісток:
- для уточнення даних;
- на проходження ВЛК;
- мобілізаційне розпорядження (видається, якщо медкомісія визнала придатним для військової служби);
- для призову на строкову військову службу (в умовах воєнного стану не вручається).
Наразі вручати повістки мають право представники ТЦК, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний, керівники закладів освіти, управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ).
Водночас слід зауважити, що вручати повістку не можуть поліцейські, військовослужбовці та прикордонники.
Як зміниться мобілізація у разі ухвалення нового законопроєкту
- 30 січня Кабінет міністрів представив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Він, зокрема, передбачає покарання за ігнорування повістки.
- Так, якщо військовозобов’язаний сам протягом 10 днів з дня вручення повістки не з'явився військкомату або закордонної дипломатичної установи (якщо він перебуває не в Україні), його можуть покарати, обмеживши у праві на виїзд за межі України, керуванні транспортним засобом, а також накласти арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах. Втім, будь-які форми покарання ухвалити може лише суд.
- Крім того, новий законопроєкт пропонує запровадження особистого кабінету. Очікується, що він запрацює вже влітку. Там військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без відвідування ТЦК. До особистого кабінету можуть також надходити електронні повістки. Днем вручення електронної повістки вважатимуть день, коли ТЦК отримає сповіщення про доставку такої повістки в електронний кабінет призовника.