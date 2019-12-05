Нормандский формат: Макрон и Меркель союзники Украины или России
В Париже 9 декабря 2019 года состоится встреча "нормандской четверки". На ней будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин. На чьей стороне могут оказаться Макрон и Меркель – обсуждали эксперты в эфире 24 канала.
Международный эксперт Елена Снигирь в программе "Политическая анатомия" заявила, что не сводила бы тезис к такому выбору: Макрон и Меркель союзники Украины или Путина. Они в первую очередь отстаивают интересы Германии и Франции. Все зависит уже от Президента Владимира Зеленского. На сколько он сможет их убедить в том, что интересы Украины, Германии и Франции совпадают.
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"И Меркель, и Макрон они союзники на самом деле Минских договоренностей. Для них главное, чтобы этот документ и обязательства Украины, которые есть, чтобы они были выполнены", – отметил политический обозреватель Дмитрий Литвин.
Мы видим риторику Макрона, что он говорит? Он говорит, что Россия не такой уж и враг, и Путин не такой плохой. Сейчас он начинает заигрывать против Трампа с Россией, говоря, что у него "умер мозг",
– сообщил политолог Олег Петровец.
"Он (Макрон – 24 канал") начинает уже разворачиваться в сторону России и начинает раскрывать свои объятия туда. О чем это говорит? О том, что они устали от украинского вопроса. Они хотят его побыстрее закрыть, потому что это вопрос и потока, и газа, и экономики. Понятно, что они сейчас будут требовать, в том числе и от Зеленского, как можно быстрее этот вопрос закрыть", – добавил Олег Петровец.
Макрон и Меркель
Политический обозреватель Дмитрий Литвин заявил, когда Макрон смотрит на ситуацию в Европе, то не видит украинский конфликт главным. Он не то, что устал от него, а имеет Сирию и Северную Африку, где в Ливии гражданская война и постоянный поток беженцев. Для него важно договориться с Путиным, чтобы прекратить гражданскую войну в Ливии. Это гораздо более актуальные задания, чем разобраться, что будет в Украине.
Что нужно знать о встрече в нормандском формате
- В последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылкой для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
Что такое нормандский формат? Формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.
Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказывался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.