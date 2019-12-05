Нормандский формат: Макрон и Меркель союзники Украины или России

В Париже 9 декабря 2019 года состоится встреча "нормандской четверки". На ней будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин. На чьей стороне могут оказаться Макрон и Меркель – обсуждали эксперты в эфире 24 канала.

Международный эксперт Елена Снигирь в программе "Политическая анатомия" заявила, что не сводила бы тезис к такому выбору: Макрон и Меркель союзники Украины или Путина. Они в первую очередь отстаивают интересы Германии и Франции. Все зависит уже от Президента Владимира Зеленского. На сколько он сможет их убедить в том, что интересы Украины, Германии и Франции совпадают.

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"И Меркель, и Макрон они союзники на самом деле Минских договоренностей. Для них главное, чтобы этот документ и обязательства Украины, которые есть, чтобы они были выполнены", – отметил политический обозреватель Дмитрий Литвин.

Мы видим риторику Макрона, что он говорит? Он говорит, что Россия не такой уж и враг, и Путин не такой плохой. Сейчас он начинает заигрывать против Трампа с Россией, говоря, что у него "умер мозг",

– сообщил политолог Олег Петровец.

"Он (Макрон – 24 канал") начинает уже разворачиваться в сторону России и начинает раскрывать свои объятия туда. О чем это говорит? О том, что они устали от украинского вопроса. Они хотят его побыстрее закрыть, потому что это вопрос и потока, и газа, и экономики. Понятно, что они сейчас будут требовать, в том числе и от Зеленского, как можно быстрее этот вопрос закрыть", – добавил Олег Петровец.



Макрон и Меркель

Политический обозреватель Дмитрий Литвин заявил, когда Макрон смотрит на ситуацию в Европе, то не видит украинский конфликт главным. Он не то, что устал от него, а имеет Сирию и Северную Африку, где в Ливии гражданская война и постоянный поток беженцев. Для него важно договориться с Путиным, чтобы прекратить гражданскую войну в Ливии. Это гораздо более актуальные задания, чем разобраться, что будет в Украине.

Что нужно знать о встрече в нормандском формате

В последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

Предпосылкой для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

Что такое нормандский формат? Формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказывался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.