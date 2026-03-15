В перечень добавили и информацию в отношении примерно 300 членов их семей. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины.

Что известно о санкциях для российских командиров?

Президент Владимир Зеленский отметил, что Киев активно сотрудничает с европейскими партнерами в этом вопросе. По его словам, важно добиться, чтобы все причастные к войне против Украины не могли свободно посещать страны ЕС.

В переданных материалах содержится подробная информация о военных, в частности даты рождения, номера документов и данные об их подразделениях. В список вошли российские военные из дальней авиации, военно-морских сил и ракетных войск, которые участвовали в ракетных атаках по украинским городам и общинах.

Важно! По данным украинской стороны, с начала полномасштабного вторжения российская дальняя авиация выпустила по Украине более 4100 крылатых ракет.

Среди установленных причастных есть десятки военных из нескольких российских бомбардировочных полков и авиационных дивизий. Также идентифицированы члены их семей.

Кроме того, в списке есть военные, связанные с ракетными ударами с моря. Речь идет о членах экипажей кораблей и подводных лодок, а также операторов береговых ракетных комплексов. По данным Украины, российские фрегаты совершили около 160 ракетных атак, применив более 1500 ракет морского базирования.

Отдельно задокументировано российских военных, которые имеют доступ к наземным ракетным комплексам. Например, только одна ракетная бригада Южного военного округа страны-агрессора участвовала в более 220 ракетных ударах по Украине.

Советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы все участники российской агрессии попали под санкции ЕС.

Каждый из них несет персональную ответственность за удары по Украине, по нашим людям, по критической инфраструктуре. За это все должно быть справедливое наказание,

– подчеркнул он.

Всего с начала полномасштабной войны Украина уже ввела санкции против более 300 человек, среди них представители высшего военного руководства России, командиры разных уровней, сотрудники спецслужб и военные, причастны к пыткам, похищения детей, ракетных атак и кибератак на украинскую инфраструктуру.

