Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 24 Канала 14 марта.

Читайте также Фицо никак не успокоится: Словакия снова угрожает Украине из-за "Дружбы"

Как Украина относится к восстановлению "Дружбы"?

Владимир Зеленский отметил, что ключевой вопрос заключается не в сроках ремонта нефтепровода "Дружба", а в том, что Европа вообще рассматривает возможность возобновления импорта российской нефти.

Первый вопрос – все вместе решили возобновить экспорт российской нефти? Я сказал, что мне сложно, потому что лидеры хотят перепрыгнуть этот шаг. Это неправильно,

– сказал президент.

По словам Зеленского, его фактически заставляют возобновить работу нефтепровода "Дружба", однако это не слишком отличается от снятия санкций с России.

Почему мы можем в одном случае говорить Соединенным Штатам Америки, что мы против снятия санкций, а с другой стороны, заставлять Украину восстановить нефть через "Дружбу" еще и по политической цене, которой оплачивается антиевропейская политика? Это также своеобразное снятие санкций,

– объяснил он.

Президент одновременно добавил, что в условиях, когда на Украину будут давить и требовать в обмен на возобновление работы нефтепровода разблокирования помощи в 90 миллиардов евро, он будет вынужден пойти на такой шаг.

Что происходит с нефтепроводом?