Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 24 Каналу 14 березня.
Як Україна ставиться до відновлення "Дружби"?
Володимир Зеленський зазначив, що ключове питання полягає не у строках ремонту нафтопроводу "Дружба", а в тому, що Європа взагалі розглядає можливість відновлення імпорту російської нафти.
Перше питання – всі разом вирішили відновити експорт російської нафти? Я сказав, що мені складно, тому що лідери хочуть перестрибнути цей крок. Це неправильно,
– сказав президент.
За словами Зеленського, його фактично змушують відновити роботу нафтопроводу "Дружба", однак це не надто відрізняється від зняття санкцій з Росії.
Чому ми можемо в одному випадку казати Сполученим Штатам Америки, що ми проти зняття санкцій, а з іншого боку, змушувати Україну відновити нафту через "Дружбу" ще й по політичній ціні, якою оплачується антиєвропейська політика? Це також своєрідне зняття санкцій,
– пояснив він.
Президент водночас додав, що в умовах, коли на Україну тиснутимуть і вимагатимуть в обмін на відновлення роботи нафтогону розблокування допомоги у 90 мільярдів євро, він буде змушений піти на такий крок.
Що відбувається з нафтопроводом?
Транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" припинився у січні 2026 року після того, як російські війська завдали удару по внутрішній інфраструктурі нафтоперекачувальної станції "Броди".
11 березня угорська делегація вирушила до України для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та оцінки його технічного стану. Напередодні візиту угорці також мали зустріч із представниками словацького енергетичного ринку та уряду у Братиславі.
Речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі 24 Каналу заявив, що угорські громадяни, які заїхали до України не мають статусу делегації. Ці особи проходили кордон за загально визначеними правилами країн Шенгенської зони.