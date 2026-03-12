Відповідний допис Орбан опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Які "завдання" дав Орбан?
Під час відеодзвінка Віктор Орбан дав настанови посадовцю, який напередодні з делегацією прибув до України.
Угорський прем'єр порадив Габору Цепеку постійно нагадувати про себе українській стороні і "бути ввічливими". За словами Орбана, наразі важливо показати всім, що угорці нібито "хотіли домовитися" з Україною.
Ми маємо задокументувати, що ми хотіли з ними домовитися. Ми хотіли подивитися. Ми хотіли вирішити ситуацію разом з ними. Ми не шукаємо конфлікту, а рішення, і в цьому ми хочемо їм допомогти,
– наголосив глава уряду Угорщини.
Окрім цього, Орбан закликав свою делегацію домогтися візиту на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба", попередньо домовившись або з українцями, або "через високе посольство".
Габор Цепек також зазначив, що делегація має шанс досягнути прогресу, оскільки вони проведуть переговори з представниками США та дипломатами ЄС.
Нагадаємо, в середу, 11 березня, угорська делегація вирушила до України для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та оцінки його технічного стану. Напередодні візиту угорці також мали зустріч із представниками словацького енергетичного ринку та уряду у Братиславі.
У відповідь у Міністерстві закордонних справ України заявили, що групу людей, які прибули з Угорщини, не можна називати "делегацією", адже в Україні вона не має офіційного статусу і для неї не заплановано жодних офіційних зустрічей.
Що відбувається з нафтопроводом "Дружба"?
Транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" припинився у січні 2026 року після того, як російські війська завдали удару по внутрішній інфраструктурі нафтоперекачувальної станції "Броди".
Згодом Угорщина та Словаччина створили спільний комітет для розслідування ситуації з нафтопроводом й вимагають від української влади негайно відновити постачання нафти.
Україна також пропонувала Євросоюзу використовувати нафтопровід "Одеса – Броди" як альтернативу пошкодженому нафтопроводу "Дружба" для постачання нафти в ЄС.