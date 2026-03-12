Соответствующее сообщение Орбан опубликовал на своей странице в Facebook.

Какие "задачи" дал Орбан?

Во время видеозвонка Виктор Орбан дал наставления чиновнику, который накануне с делегацией прибыл в Украину.

Венгерский премьер посоветовал Габору Цепеку постоянно напоминать о себе украинской стороне и "быть вежливыми". По словам Орбана, сейчас важно показать всем, что венгры якобы "хотели договориться" с Украиной.

Мы должны задокументировать, что мы хотели с ними договориться. Мы хотели посмотреть. Мы хотели решить ситуацию вместе с ними. Мы не ищем конфликта, а решение, и в этом мы хотим им помочь,

– подчеркнул глава правительства Венгрии.

Кроме этого, Орбан призвал свою делегацию добиться визита на место повреждения нефтепровода "Дружба", предварительно договорившись или с украинцами, или "через высокое посольство".

Габор Цепек также отметил, что делегация имеет шанс достичь прогресса, поскольку они проведут переговоры с представителями США и дипломатами ЕС.

Напомним, в среду, 11 марта, венгерская делегация отправилась в Украину для переговоров по восстановлению работы нефтепровода "Дружба" и оценки его технического состояния. Накануне визита венгры также встретились с представителями словацкого энергетического рынка и правительства в Братиславе.

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что группу людей, прибывших из Венгрии, нельзя называть "делегацией", ведь в Украине она не имеет официального статуса и для нее не запланировано никаких официальных встреч.

Что происходит с нефтепроводом "Дружба"?