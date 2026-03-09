Об этом со ссылкой на венгерского премьера пишет Telex.
Актуально МИД Украины вызвал посла Венгрии на фоне грубого обращения с задержанными инкассаторами
Как Орбан высказался об Украине?
Глава венгерского правительства цинично заявил, что его страна не заинтересована в ослаблении Украины. Наоборот, Будапешт якобы хочет видеть ее сильным и стабильным государством.
Чтобы всегда было что-то – это можно назвать даже Украиной – между Россией и Венгрией,
– высказался Орбан.
По его словам, безопасность венгров значительно лучше гарантирована, когда между Будапештом и Москвой существует такое "промежуточное государство", а не когда Россия становится непосредственным соседом.
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Будапешт готов оказывать Украине определенную поддержку, однако он категорически выступает против ее вступления в Европейский Союз.
Кстати, случай с последним блокированием предоставления помощи Украине от ЕС на 90 миллиардов евро произошел по инициативе Орбана буквально недавно. В Венгрии требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". Со своей стороны Владимир Зеленский пошутил, что в случае повторного блокирования поддержки, адрес венгерского премьера передадут ВСУ.
Интересно! Венгрия была вынуждена усилить охрану 75 объектов энергетической инфраструктуры из-за якобы "угрозы со стороны Украины". К операции привлекли военных.
Венгрия держала в заложниках украинских инкассаторов: что известно?
На днях в Будапеште венгерские силовики задержали два инкассатора силовики задержали два инкассаторских автомобиля Ощадбанка, которые перевозили из Австрии крупную сумму наличности и золото. Семерых украинских граждан фактически удерживали как заложников, во время задержания их вытащили из машин и заставили лечь на землю.
Венгрия объяснила действия расследованием по отмыванию денег. По их версии, операцией руководил экс-генерал украинских спецслужб. Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений и предположил связь с "военной мафией".
Вечером 6 марта всех семерых украинцев освободили и вернули домой. Наличные и ценности остались в Венгрии, Украина требует их возвращения.