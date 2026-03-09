Об этом сообщило издание Telex.

Что на этот раз заявил Орбан?

В Венгрии военные круглосуточно выполняют задачи по охране и защите объектов энергетической инфраструктуры. В частности, была усилена охрана электростанции Матравидек в Леринке.

Для выполнения этих задач вместе с подразделениями венгерской армии участвуют:

Министерство внутренних дел;

органы местного самоуправления;

правительственные структуры;

а также частные охранные компании, которые отвечают за безопасность инфраструктуры.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после заседания совета обороны заявил, что для усиления защиты критической энергетической инфраструктуры военных по всей стране направят к ключевым объектам.

По словам Орбана, созвать Совет обороны пришлось из-за "украинской блокады", ведь Украина якобы пытается оказать давление на Словакию и Венгрию. Премьер также заявил, что, по его мнению, Украина готовит новые действия, направленные на нарушение работы венгерской энергосистемы, поэтому он распорядился усилить охрану.

Кроме этого, Орбан приказал запретить полеты дронов в приграничном с Украиной регионе.

В чем обвиняют Украину?