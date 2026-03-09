Об этом сообщило издание Telex.
Что на этот раз заявил Орбан?
В Венгрии военные круглосуточно выполняют задачи по охране и защите объектов энергетической инфраструктуры. В частности, была усилена охрана электростанции Матравидек в Леринке.
Для выполнения этих задач вместе с подразделениями венгерской армии участвуют:
Министерство внутренних дел;
органы местного самоуправления;
правительственные структуры;
а также частные охранные компании, которые отвечают за безопасность инфраструктуры.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после заседания совета обороны заявил, что для усиления защиты критической энергетической инфраструктуры военных по всей стране направят к ключевым объектам.
По словам Орбана, созвать Совет обороны пришлось из-за "украинской блокады", ведь Украина якобы пытается оказать давление на Словакию и Венгрию. Премьер также заявил, что, по его мнению, Украина готовит новые действия, направленные на нарушение работы венгерской энергосистемы, поэтому он распорядился усилить охрану.
Кроме этого, Орбан приказал запретить полеты дронов в приграничном с Украиной регионе.
В чем обвиняют Украину?
Недавно Виктор Орбан заявил, что цены на топливо в Венгрии резко подскочили: причиной топливного кризиса он назвал Украину. Мол, Киев блокирует поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", по которому сырье попадает в Европу.
Более того, прекращение транзита российских энергоносителей через украинскую территорию якобы является критической угрозой не только для Будапешта, но и для энергобезопасности всего ЕС.
Теперь Орбан официально обратился к руководительнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием снять санкции с России. Также премьер Венгрии созвал экстренное совещание правительства для разработки антикризисных мер в энергетическом секторе.