Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Виктор Орбан и в дальнейшем может эскалировать обострение дипломатического конфликта. Он не имеет другого выхода и ради власти может пойти на все. Есть предположение, что без участия России здесь не обойдется, ведь Венгрия – единственная европейская страна, где россияне могут влиять на принятие определенных решений.
Россия и Венгрия могут прибегнуть к провокациям против Украины
По мнению политолога, Украина еще будет видеть немало украинофобских заявлений от Венгрии. Более того, в будущем венгерские власти могут осуществить провокации и обвинять нашу страну во "взрывах и покушениях".
В этой истории также очевиден след страны-агрессора – в Будапешт уже прибыли российские политтехнологи, которых прислали из Кремля.
Единственный путь Орбана – раздувать антиукраинскую истерику и заработать на этом дополнительные баллы. Венгерская оппозиция тоже будет спекулировать этим вопросом, ведь все они хотят победы,
– подчеркнул он.
Интересно! Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной предположил, что Орбан вместе с россиянами имеют политтехнологический план. Они могут создать коллективного врага – Европейский Союз и Украину.
Рейтерович отметил, что сейчас Украине нужно набраться терпения и мудрости, но одновременно действовать на опережение – решить вопрос с инкассаторами. Есть надежда, что нам удастся наладить отношения со страной после парламентских выборов, которые состоятся в Венгрии 12 апреля.
Венгрия под влиянием Кремля: детали
- Лидер венгерской оппозиции, глава партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что в Венгрии работают российские ГРУшники, чтобы удержать Орбана у власти. Он призвал Орбана немедленно выслать российских секретных агентов, которые прибыли под дипломатическим прикрытием.
- Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто находился с визитом в Москве 4 февраля. Именно после этого в Венгрии взяли в заложники украинских инкассаторов.
- Также известно, что Россия отдает Венгрии пленных военнослужащих Сил обороны из Закарпатья. Однако только при условии, что пленные запишут видео, в котором они будут восхвалять страну-агрессора.