Об этом Мадьяр написал в своем фейсбуке. Он достаточно остро высказался о сотрудничестве Орбана с россиянами.

Как россияне помогают Орбану?

Мадьяр привел данные, что сотрудники российской военной разведки (ГРУ) несколько недель назад прибыли в Будапешт. Их задача – повлиять на результаты выборов в Венгрии, как они пробовали сделать это в Молдове.

Абсолютно беспрецедентным является то, что власть, которая стоит на грани падения, хочет повлиять на выборы в Венгрии с помощью внешнего вмешательства в своих интересах. Я призываю Виктора Орбана немедленно прекратить эту акцию и выслать из Венгрии российских секретных агентов, прибывших под дипломатическим прикрытием!

– написал оппозиционер.

Он подчеркнул: Орбан первый со времен Яноша Кадара, кто приглашает россиян в Венгрию.

Справка. Сталинист Янош Кадар в 1956 году решил сотрудничать с советскими оккупантами. Заехав тогда в Будапешт на танках со звездами, он стал главой марионеточного правительства.

Оппозиция требует немедленно прекратить внешнее вмешательство в выборы в Венгрии и немедленно созвать комитет национальной безопасности. Также среди требований информировать общественность об инциденте.

"И как будущий руководитель правительства я требую немедленной информации о том, какую информацию о российском вмешательстве получило правительство Венгрии от служб союзных стран и почему до сих пор не принял мер в связи с беспрецедентной российской акцией. Венгрии нужно руководство, которое не будет подвергать нашу страну никаким угрозам с востока, или от Путина, или от Зеленского. Национальный интерес заключается в том, чтобы Венгрия оставалась стабильным, предсказуемым и надежным партнером для своих союзников", – высказался Мадьяр.

Лидер партии "Тиса" добавил, что отчаянные действия Виктора Орбана ослабляют безопасность и суверенитет Венгрии. Он также напомнил, что страна будет отмечать годовщину революции, когда люди восстали против оккупационной советской власти.

Интересно! Политическая звезда Виктора Орбана взошла именно благодаря этим событиям. В молодости он прославился речью во время перезахоронения Имре Надя и других убитых политиков. Тогда, еще в 1989 году, Орбан требовал от СССР вывести войска из Венгрии.

В этом году мы отмечаем 70-ю годовщину 1956 года. Венгры не будут равнодушно смотреть, как Виктор Орбан приглашает к нам россиян. Каждый венгерский патриот должен пойти голосовать 12 апреля, чтобы Орбан и россияне увидели волю венгров даже с Луны. Да здравствует свободная, независимая, европейская Венгрия! Россияне, вон!

– акцентировал Петер Мадьяр.

Обратите внимание! Орбан пытается представить Петера Мадьяра иностранным агентом влияния. По мнению политолога Олега Саакяна, которое он высказал в эфире 24 Канала, не следует эмоционально реагировать на заявления Орбана.

Российское ГРУ готовит диверсии в Европе

И хотя это не новость еще с отравления Скрипалей в 2018 году, новые данные все равно впечатляют. Чтобы установить взрывчатку в Вильнюсе, россияне привлечения украинского подростка Даниила Бардадима. То есть они вербуют гражданских и их руками совершают международные преступления.